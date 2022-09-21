Nazım Hikmet’in hayatına ve aşklarına tanıklık: ‘Ben Nazım’ prömiyerini yaptı

Şair Nazım Hikmet’in hayatının sahnelendiği ‘Ben Nazım’ müzikali, Zülfü Livaneli şarkıları ve Engin Hepileri’nin oyunculuğuyla dün akşam prömiyerini yaptı.

Nazım Hikmet’i canlandıran Nazım Hepileri’ye eşlik eden dansçılar, solistler, senfoni ve rock orkestralarından oluşan yaklaşık 130 kişilik bir ekiple Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluştu.

Müzikal, Livaneli’nin şarkılarından oluşuyor

Türkiye’ye yeni bir müzikal anlayışı getirme hedefiyle yola çıkan müzikal, 1970’ten bu yana Nazım Hikmet şiirlerini besteleyen sanatçı Zülfü Livaneli’nin tüm dünyada yorumlanmış şarkılarından oluşuyor.

Müzik direktörlüğünü ve 40 kişilik ‘Symphonista Orkestrası’nın şefliğini Rengim Gökmen’in üstlendiği müzikalin rejisi ve koreografisi Mehmet Balkan’ın imzasını taşıyor. Metinlerini Şirin Aktemur’un kaleme aldığı müzikal için Livaneli bestelerinin yeniden düzenlemelerini ise Tolga Taviş yaptı. Müzikal, Duende Global prodüksiyonu olarak sahneye konuyor.



Nazım Hikmet’e hayat veren Engin Hepileri’ye sahnede Vera rolünde İlke Kodal, Piraye rolünde Deniz Alp ve Münevver rolünde Petek Çetintemel eşlik ediyor.

Sanatseverleri, Nazım Hikmet’in hayatına ve aşklarına tanıklık etmeye çağıran ‘Ben Nazım’, prömiyerinin ardından yurt içinde ve yurt dışında sahnelenmeye devam edecek.