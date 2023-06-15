Nazım Alpman: ‘Sağa çark ederek’ demokrasiye ulaşmak mümkün değil

Çok uzun süre sonra ilk kez mayıs seçimlerinde sosyalistler CHP’yi açıktan desteklediler. Ama CHP yönetimi bu desteği hiç önemsemedi. Hep sağa baktılar, o tarafın taleplerini dikkate aldılar. Sadece siyasi yapıları değil, sendikaları, meslek kuruluşlarını da ‘es’ geçtiler.

CHP içinde, 1970’lerdeki emek dünyasına saygılı parti gibi olunmasını isteyen pek çok kişi var. Ama parti içi demokrasi çalışmadığından böyle bir rota oluşturulamıyor. Ön seçim yapılsa kendi örgütünün seçmeyeceği kişiler, ülke genelinde milletvekili adaylarını atıyorlar.

Sağcılığın zirvesi ‘tek adam’ modelinin bütün hünerlerini benimseyerek ve devamlı ‘sağa çark ederek’ demokrasiye ulaşmanın mümkün olamayacağını herkes görüyor.

Nazım Alpman’ın yazısı