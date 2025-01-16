Nazım Alpman: Erdoğan 'Bir partinin hedeflerine ulaşması için 15 yıl yeter' demişti

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AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 2003’te başbakan olarak ilk demecini Akşam gazetesinden Şakir Süter’e vermişti. Küçük Ata uçağındaki tek gazeteci Süter idi. İyi gazeteci olan Şakir “iktidarda kaç yıl kalmayı hedefliyorsunuz?” diye sorunca Erdoğan olanca içtenliğinle şöyle demişti:

-Üç dönem olarak düşünüyorum. Zaten bir partinin hedeflerine ulaşması için 15 yıl yeter!

Türkiye gibi siyasi istikrar konusunda kötü karneye sahip bir ülke için hem yerli hem de yabancı gözlemciler bu tahmini fazla “iyimser” bulmuşlardı.

Ama Erdoğan kendisin bile tahmin edemediği bir iktidar dönemine ulaştı. 2025 yılı itibarıyla yirmi üçüncü yılına girmiş bulunuyor.

İktidarda “bana on beş yıl yeter” diyen Erdoğan’a çeyrek yüzyıl bile yetmeyeceğini görüyoruz. İktidar ötesi dönemi yaşıyoruz! Bütün sorunların kökünde bu tespit yatıyor.

-İktidarda 15 yılın çok ötesine geçtiler!

Nazım Alpman’ın yazısı