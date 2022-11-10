NATO: Rusya büyük baskı altında, Herson’u bırakırlarsa Ukrayna için zafer olur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’daki işgalde Rusya’nın çok büyük bir baskı altında olduğunu söyledi.

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İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Stoltenberg, Başbakan Giorgia Meloni’yle görüştü.

AA’nın haberine göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa’nın güvenliğinin sorgulandığı bir dönemden geçtiklerini belirterek, şunları dedi: “(Rusya) Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’ya karşı acımasız saldırgan bir savaş yürütüyor. Ancak Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus güçlerini nasıl püskürttüğünü ve topraklarını nasıl kurtardığını gördük. Bu kazanımlar, Ukrayna’nın cesur askerlerine ait.”

İtalya da dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin sağladığı eşi görülmemiş desteğin savaş alanında fark yarattığına işaret eden Stoltenberg, şöyle devam etti: “Ukrayna’nın ilerlemesi hayati önem taşıyor. Rusya’nın Herson’dan çekilme bildirimini not ettik. İlerleyen günlerde sahadaki durumun nasıl gelişeceğini görmeliyiz. Rusya çok güçlü bir baskı altında. Eğer Herson’u bırakırlarsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur.”