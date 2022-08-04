NATO genel sekreteri: Sıra Rusya’nın diğer komşularına gelebilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç’te katıldığı bir toplantıda Ukrayna’nın işgaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı galip gelmesi halinde komşusu olan başka ülkelere saldırabileceğini söyledi.

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Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’yı desteklemesinin ahlaki bir sorumluluk olduğunu söyleyerek “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna hakkındaki arzularında başarılı olamaması bizim çıkarımıza. Putin’in istediğini askeri güçle elde edebileceğini gördüğü bir dünya bizim için daha tehlikeli bir dünya olacak. Rusya bu savaşı kazanırsa Putin şiddetin işe yaradığını teyit etmiş olacak. Sonra sıra Rusya’nın diğer komşularına gelebilir” dedi.

‘Rusya’nın ilerlemesi durdu’

Rusya’nın ilerlemesinin durduğunu, Ukrayna’nın bazı bölgeleri geri aldığını belirten Stoltenberg, bir yandan da NATO’nun barışı korumak için doğuda mevcudiyetini artırdığını söyledi.

Stoltenberg, Rusya’nın saldırısının ardından NATO’nun daha fazla birlik içinde hareket ettiğini, Finlandiya ve İsveç gibi yeni üyeler almaya hazırlandığını anımsatarak “ABD Senatosu katılım protokollerini onayladı. Böylece Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımını onaylayan müttefik ülke sayısı 23’e çıktı. Birçoğu da ulusal süreçlerini tamamlamaya yakın. Bu da şu ana kadar NATO’nun modern tarihindeki en hızlı katılım süreci olmuş durumda” dedi.