Nasuhi Güngör: Muhalefette olmak bir ülkenin kaderinde söz sahibi olmadığınız anlamına gelmez

Türkiye’nin etrafında, doğrudan kendisini ilgilendiren çok hızlı gelişmeler var. Bunların her biri geleceğimize dair yüksek sesle mesajlar veriyor.

“Karar vericiler” düzeyinde bu gelişmelerin ne düzeyde takip edildiği, söz konusu ülkenin gücünü ve kaderini belirler.

Karar vericilerle kastedilen nedir? Birbirine benzer tanımlar olsa da şunu tercih ediyorum. Bir ülkede karar vericiler; siyasetten, entelektüel, ekonomik ve kültürel güç merkezlerine kadar geniş bir alanı ifade eder.

Siyasal iktidarlar, karar vericiler arasında önemli bir ağırlığa sahiptir, ancak asla tek başına belirleyici değildir. Pek çok etken süreci etkiler ve yönlendirir. Siyasi muhalefetin de söylem ve hamleleriyle bu süreçlere etkisi kaçınılmazdır.

Kısacası, muhalefette olmak bir ülkenin kaderinde söz sahibi olmadığınız anlamına gelmez.

Nasuhi Güngör’ün yazısı