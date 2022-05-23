Nasuhi Güngör: Gelinecek nokta, Akşener’in de adaylık kulvarına girmesi

6’lı masada Kılıçdaroğlu’nun adaylığına dair bir olumlu yaklaşım yok. Bunun hem saha verileriyle, hem de diğer partilerin sosyolojisi ve farklı dokularıyla ilgisi var. Mevcut sessizlik, bir yanıyla “masa adabı”, diğer yandan da tartışmaya erken girmeme gayreti. Ama asla bir onay değil.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mitingle hareketlenen siyasi atmosfere “İstanbul’da ve Türkiye’de birinci parti olacağız” ve “Ben de bu ülkenin pazarlıksız, hak edilmiş başbakanı olacağım” mesajlarıyla katıldı. Başbakanlık kısmı önce bir korunma stratejisiydi. Şimdi çıtayı yükseltmenin aracı olarak ortaya konuluyor. Gelinecek nokta, Akşener’in de adaylık kulvarına girmesi olacak büyük ihtimalle.

Nasuhi Güngör’ün yazısı