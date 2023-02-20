Nasuhi Güngör: Depremlerin ardından başlayan göç dalgası

Milyonlarca insan bir şekilde yaşadığı şehirden ayrılmak zorunda kaldı.

Nereye? Geçici de olsa barınabileceğine inandığı şehirlere. Kimi yakın şehirlere, kimi çok uzaklara.

Onların doğup büyüdüğü, hatıralarının olduğu, işinin aşının bulunduğu memleketlerine dönüp dönmemesini, gerçekten ciddi olarak dert etmekten yanayım.

Bir şehrin “yerleşik ahalisi” kolayca oluşmaz. Depremlerin olduğu alana bakın. Çoğunda yüzyıllara dayanan bir yerleşim hikayesi var. Kuşkusuz bunlar göç dalgalarıyla, köylerin merkezlere akın etmesiyle önemli sarsıntılar yaşadı. Ama bahsettiğim “yerleşik ahali”nin varlığı ve temsil ettiği değerler, kültür kodları, ekonomik güç ve daha pek çok unsur dengeleri yeniden kurdu.

Nasuhi Güngör’ün yazısı