NASA’nın Salda paylaşımı sonrası ziyaretçi artınca kirlilik de çoğalmış!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, NASA’nın paylaşımı sonrası Salda Gölü’nde ziyaretçi sayısı artınca kirlilik oluştuğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Salda Gölü Beyaz Adalar mevkiindeki incelemenin ardından gazetecilere konuşan Oktar, gölün herkes için kıymetli ve mutlak korunması gereken bir alan olduğunu, Salda Gölü ve çevresinin korunması çalışmalarının bakanlık tarafından üst düzeyde çevre hassasiyetiyle yürütüldüğünü aktardı.

AA’nın haberine göre Salda Gölü ve çevresinin 2019’da Cumhurbaşkanlığı kararıyla bakanlığın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini anımsatan Oktar, gölün yüzeyinin yedi katı kadar alanın koruma altına alındığını kaydetti.

Oktar, iklim değişikliğine ilişkin yeni birçok görev üstlendiklerine değinerek, şöyle konuştu:

“Bu doğrultuda Bakanlığımızca Yeşil Kalkınma hedefleri belirlendi. Şu anda bulunduğumuz nokta ‘Dünya’dan Mars’a bir pencere’ niteliğinde ve tüm dünyanın ilgi odağında olan Salda Gölü’nün en hassas ve değerli noktası olarak bilinen, bilimsel olarak da popüler hale gelen Beyaz Adalar bölgesidir. Bu bölgeyi hassas kılan özeliklerden birisi hidromanyezit minerallerinin oluşumlarının en yoğun gözlemlendiği nokta olmasıdır.

‘Kontrolsüz kirlenme…’

Özellikle NASA’nın sosyal medyadaki paylaşımıyla dünyanın ilgisini toplamış ve çok yoğun şekilde ziyaretçi akınına uğramıştır. Bu aşırı talebin sonucunda ise alan, kontrolsüz kullanıma ve kirliliğe maruz kalmıştır. Alanın koruma-kullanma dengesi gözetilerek bakanlığımızca bölgede üniversitelerle işbirliği yapılarak bilimsel çalışmalar başlatılmıştır. Sonuçlanan bilimsel çalışmalara göre koruma tedbirleri alınmış ve uygulamalar da bu hassasiyete göre sürdürülmüştür.”