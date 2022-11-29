NASA’nın Orion kapsülü ‘en uzak mesafe’ rekorunu kırdı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) 16 Kasım’da ‘Artemis’ misyonuyla Ay’a fırlattığı Orion kapsülü ‘en uzak mesafe‘ rekorunu kırdı.

Fotoğraf: NASA

Kapsülün 26 Kasım’da yaklaşık 430 bin kilometre katettiğini bildiren NASA, bunun ‘insanları taşımak için tasarlanmış bir uzay aracının gidebildiği en uzak mesafe rekoru’ olduğunu duyurdu.

Atılacak adımlara ışık tutacak

Artemis misyon yöneticisi Mike Sarafin, fırlatmadan yalnızca iki hafta sonra kırılan bu rekorun, bir sonraki görevler için atılacak adımlara ışık tutacağını kaydetti.

LIVE NOW: The @NASA_Orion spacecraft is about halfway through the #Artemis I mission around the Moon. Hear from NASA leaders on the upcoming milestones leading up to splashdown on Dec. 11. https://t.co/j3pl4zJlBk — NASA (@NASA) November 28, 2022

11 Aralık’ta Pasifik Okyanusu’na inmesi bekleniyor

NASA, 16 Kasım’da Ay’a dönüş projesi SLS-Orion uzay aracı ‘Artemis 1‘in fırlatıldığını bildirmişti. Orion kapsülünün 21 Kasım’da 128 kilometreyle Ay’ın yörüngesinde yüzeye en yakın konumuna geldiği duyurulmuştu.

Kapsülün, 11 Aralık’ta Pasifik Okyanusu’na inmesi planlanıyor.

NASA astronotlarının, şu an Ay’a iniş aracı bulunmayan Orion kapsülüyle 2024’te Ay’ın etrafında deneme turu yapabileceği, 2025’te de SpaceX’in Starship’iyle Ay’a iniş girişiminde bulunulmasının planlandığı kaydediliyor.

SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA’ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

NASA, ismini Yunan mitolojisindeki Apollo’nun ikiz kız kardeşinden alan programla en erken 2025’te astronotların yeniden Ay’a gönderilmesini ve Mars’a insan gönderebilecek daha iddialı ve uzun vadeli yolculuklar için bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.