NASA, Artemis 1’i ‘sonunda’ fırlattı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA), Ay’a dönüş projesi SLS-Orion uzay aracı ‘Artemis 1‘ fırlatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Roketin fırlatılışı daha önce üç kez iptal edilmişti.

NASA’nın 2025’te, Ay’a yeniden astronot yollamayı hedeflediği Artemis 1 misyonu kapsamında planlanan roket fırlatılışı 29 Ağustos için planlanmıştı. Ancak teknik aksaklıklar nedeniyle o gün fırlatılamamıştı. İkinci deneme eylül başında yapıldı. Mazot sızıntısı engel oldu. Ve, fırlatma tarihi olarak 27 Eylül belirlendi. Fırlatılma hikayesi bir kez daha ertelendi. Bu seferki neden Florida’ya yaklaşan Ian Kasırgası oldu.

NASA’nın, Yunan Ay tanrıçası Artemis’in adı verilen keşif görevi kapsamında en büyük roketinin Florida eyaletindeki Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü’nden fırlatıldığı açıklandı.

NASA’nın Derin Uzay Keşif Sistemleri’nin ilk entegre uçuş testini yapacak Artemis 1 uçuşunun başarılı olması durumunda, astronotları 2024’te Ay’ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025’te Ay’a inebilecek.