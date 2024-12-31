NASA yeni helikopter tasarımını tanıttı: Mars'ta kullanılacak

NASA, Mars’ta kullanılacak Chopper adlı tasarımı, önceki nesil Ingenuity’den ilham alınarak geliştirilecek.

Fotoğraflar: NASA

Ingenuity, 2021’de Mars’ta başka bir gezegende uçan ilk hava aracı olarak tarihe geçmişti.

Perseverance keşif aracıyla 2020’de Mars’a gönderilen bu küçük helikopter, gezegenin ince atmosferinde kontrollü uçuşun mümkün olup olmadığını test etmek amacıyla tasarlanmıştı.

İlk kez 19 Nisan 2021’de uçan Ingenuity üç metre yükseldikten sonra güvenli bir şekilde yere indi.

Bu uçuş, hava araçlarının Mars gibi atmosfer yoğunluğu düşük gezegenlerde bile etkili bir keşif aracı olabileceğini kanıtlamıştı.

Ingenuity bugüne kadar 60’tan fazla uçmuş ve Mars yüzeyindeki bilimsel araştırmalara katkı sağlamıştı.

Yeni helikopter: Chopper

TRT Haber’in aktardığına göre NASA, Ingenuity’nin ardından yeni bir helikopter konsepti üzerinde çalışıyor.

Mars Chopper adlı bu yeni model, artırılmış taşıma kapasitesiyle bilimsel keşif araçlarını taşıyabilecek.

Araç, keşif uçuşları yapmakla kalmayıp aynı zamanda analiz ve haritalama görevleri de üstlenecek.

Uzun vadedeyse bu tür hava araçlarının Mars’taki insanlı görevlerde destek sağlaması amaçlanıyor.

Yeni model, altı rotor sistemiyle dikkat çekiyor. Bu rotorlar, Ingenuity’nin pervanelerinden daha küçük ancak daha fazla kaldırma gücü sağlayacak şekilde tasarlandı.

Mars Chopper, yaklaşık bir SUV boyutunda olacak ve beş kilograma kadar yük taşıyabilecek.

Yeni helikopter sadece Mars’ta değil, atmosferi uçuşa elverişli tüm yabancı gezegenlerde keşif faaliyetlerini değiştirme potansiyeline sahip.