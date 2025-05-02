Narin Güran cinayeti: Üçü çocuk 15 kişinin davası 30 Mayıs'a ertelendi

Narin Güran cinayetiyle ilgili altısı tutuklu üçü çocuk 15 sanık hakkında görülen ‘suçluyu kayırma’ davası 30 Mayıs’a ertelendi.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunmuştu.

Anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.

Narin’in bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme‘ suçundan dört yıl altı ay hapis cezası almıştı

Güran cinayetine ilişkin suçluyu kayırma davasında savcı mütalaasında altı aydan beş yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Davada tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya, tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran duruşmada hazır bulundu.

Anka’nın aktardığına göre duruşmaya katılmayan bazı sanık avukatları, mahkemeye sundukları mazerette, savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için süre talep ettiler. Sanıklarsa avukatları olmadan savunma yapmayacaklarını belirtti.

Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi avukatların süre talebini kabul ederek, duruşmayı 30 Mayıs’a erteledi, altı tutuklu sanığınsa tutukluluk halinin devamına hükmetti.