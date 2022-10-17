Naomi Watts ‘menopoz markası’ kurdu

Avustralyalı oyuncu Naomi Watts kadınların hayatında dönemeç olsa da hakkında çok konuşulmayan menopoza odaklanan ‘Stripe’ markasının online açılışını bugün yaptı.

54 yaşındaki oyuncu bir süredir menopoz odaklı bir lifestyle markası kuracağından söz ediyor, kendi sosyal medyasında bununla ilgili paylaşımlar yapıyordu. Stripes adlı markanın web sitesi bugün açıldı.

Markanın kuruluş hikayesinin arkasında Naomi Watts’ın kendi menopoz deneyimi var:

“Oyunculuk kariyerim boyunca tsunamiden kaçıp kurtulmayı başardım, King-Kong’la yüz yüze bile geldim. Ama erken menopoz’a hazırlıksız yakalandım” diyen 30’lu yaşlarında yaşadıklarını şöyle anlattı: “Geceleri ter içinde uyanıyordum. Cildim kuruydu ve kaşınıyordu. Hormonlarım alt üst olmuştu. Kafam karışıktı, kendimi yalnız hissediyordum. Kendi bedenimi kontrol edemiyordum. Stripes’ı kurdum çünkü hepimiz desteklenmeyi, çözümleri ve bunları konuşabileceğimiz bir alanı hak ediyoruz.”

Naomi Watts yalnızca ürün satmak değil ‘menopoz’u konuşan bir topluluk yaratmayı hedefliyor

Peki “Menopoz orta yaşın bir parçası ama orta yaş menopozdan çok daha fazlası” diyen Watts kadınlara ne vadediyor?

Sitede Stripes markalı yüz, vücut, saç, vajina bakım ürünleriyle gıda ve hormon takviyeleri var. Ancak her lifestyle markada olduğu gibi burada da esas olan bir topluluk kurmak. Watts ürün satmanın çok daha ötesine geçip menopoz konusunun konuşulduğu bir alan yaratmayı hedefliyor.