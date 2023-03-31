Nagehan Alçı: Muharrem İnce ittifak dağıtma havasında

Çoğunlukla Sünni ama laik yaşam tarzına sahip, kendine Atatürkçü diyen milliyetçi-ulusalcı kesim. Akşener masaya dönünce bu grup Muharrem İnce’ye doğru aktı.

İnce’nin diline dikkat edin… Başından beri 6’lı Masa’ya yönelik kullandığı üslup iktidarın 6’lı Masa’ya karşı kullandığı üsluptan daha sert.

Ali Babacan’ı Yüce Divan’a göndermekten bahsediyor mesela. Ya da Ahmet Davutoğlu’na , “Çıkıp iki seçim arası olanları anlatacak, hesap verecek, öyle yağma yok” diye sesleniyor. “Bu masa kazanamaz” diye ekliyor.

2018’de kendisine yönelik yapılan “Saray’a giden CHP’li” ithamını CHP’ye ve hatta Kılılçdaroğlu’nun yakın çevresine çeviriyor, orayı işaret ediyor.

Millet İttifakı’nın yanında şansını denemek isteyen bir siyasetçiden ziyade bu ittifakı dağıtmak isteyen bir siyasetçi havasında Muharrem İnce.

Ben o nedenle Millet İttifakı’nı desteklemesi yönündeki çabaları anlamakta zorlanıyorum. Bana göre bu ihtimal imkansıza yakın.

Nagehan Alçı’nın yazısı