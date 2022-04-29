Nagehan Alçı: Düşünün milyonlarca genç hiç kampüs görmeden üniversiteye gidiyor

Nasıl ki Mahmut Özer’e hakkını teslim ediyorsam YÖK Başkanı Prof. Erol Özvar’ı ise şiddetle kınıyorum. Üniversitelerde hala hibrit sistem uygulaması devam ediyor. Bu, gençlerin geleceğini çalmaktan başka bir şey değil! Ortada pandemi tedbirleri namına neredeyse hiçbir şey kalmamışken, gençler kafelerde, çarşılarda dip dibe gezerlerken tüm yıl boyunca üniversiteler birçok dersi uzaktan yaptılar. Yüz yüze yapılan derslerde dahi birçok üniversitede isteyen öğrenciye uzaktan takip etme olanağı tanındığı için hocalar çoğu zaman boş salonlarda ders anlattılar.

Birçok akademisyen arkadaşım var. Hepsi geldiğimiz noktadan çok umutsuz. İki yılı kaybeden gençlerin toparlanabileceklerine dair inançları neredeyse yok. Düşünün milyonlarca genç hiç kampüs görmeden üniversiteye gidiyor, akademi havası koklamadan mezun oluyor.

Nagehan Alçı’nın yazısı