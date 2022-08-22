Nagehan Alçı: AK Parti hükümetlerine esas ideolojik rengini veren Bahçeli’dir

Politik ideolojiler dünya siyasetinde özellikle de Türk siyasetinde bazen siyasi oy toplamından daha güçlü bir etkiye sahiptir.

Nitekim 7 Haziran 2015’ten 1 Kasım 2015’e giden süreçte MHP oy olarak yüzde 17’den yüzde 11’e geriledi ama bu düşüşe rağmen Devlet Bahçeli ve MHP son 7 senelik Türk siyasi hayatına damgasını vurdu. Hem de çok kuvvetli bir damga.

Yüzde 17’den yüzde 11’e düşmesine rağmen o süreçte Devlet Bahçeli ve MHP’nin güç kaybettiğini kim söyleyebilir? Bilakis güçlerini artırdılar. Son 7 senedir AK Parti hükümetlerine ve Cumhur İttifakı’na esas ideolojik rengini veren Devlet Bahçeli’dir.

Devlet Bey’in deyimiyle siyasetin s’sinden bile anlamayan bu burjuvazi ve “spin doctor”lığa soyunan 90’ların medya dünyasından kimileri 17’den 11’e düştüğü için Bahçeli’ye dair “Bak Başbakan olacaktın ama şimdi partin ne hale düştü” diye yazıp çizdiler ama işte siyaseti ideolojiden bağımsız sadece güç savaşları diye okuyan zihniyet her zaman yanılmaya mahkum…

Nagehan Alçı’nın yazısı