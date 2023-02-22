Naci Görür’ün uyardığı bölge: Bingöl’de 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD, Bingöl’ün Genç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bingöl’de deprem. (AA)

Saat 10:09’da meydana gelen depremin derinliği 9,08 kilometre olarak ölçüldü.

Hatay’da pazartesi günü meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden sonra yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana ve Bingöl bölgesinde beklenen depremin tetiklenmiş olabileceğine dikkat çekmişti.

Dün NTV’ye konuşan Görür, şunları kaydetmişti: “Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında artık büyük bir deprem beklemiyoruz. Adana’da bekliyoruz. Oraya da enerji transferi olabilir. Adana’da dikkatli olmak lazım. Adana veya Kıbrıs ile Bingöl Karlıova’da bizim beklediğimiz depremler olduğu zaman, Doğu Anadolu enerjinin tümünü bitirmiş olacak. Bölgedeki kentler uzun süre depreme maruz kalmayacak. İstanbul depremi de olur biterse Kuzey Anadolu fay hattında da depremler olmayacak.”

‘Endişe edilen yer Bingöl’

Görür, 9 Şubat’ta da “Bütün Türkiye duysun” diyerek Bingöl hakkında şu uyarıyı yapmıştı: “Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında. Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım”