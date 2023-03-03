Naci Görür yine aynı bölge için uyarıda bulundu: Her an 7.4 büyüklüğünde deprem olabilir

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, en son 1784’te kırılan Yedisu fay hattına bir kez daha dikkat çekerek Tunceli-Pülümür’de her an 7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini söyledi.

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FOX TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına katılan Görür, “Endişe ettiğimiz yerler var” diyerek Yedisu fay hattına ve bu fay üzerinde bulunan noktalara dikkat çekti.

Daha önce katıldığı programlarda ve sosyal medya hesaplarından Bingöl-Karlıova bölgesine yönelik uyarılarda bulunan Görür, bu uyarılarını yineledi.

Marmara depreminin yanısıra Yedisu fay hattında da her an deprem beklediklerini söyleyen Görür, şöyle konuştu: “Marmara ve Erzincan ile Karlıova arasındaki kesimde deprem bekliyoruz. Yedisu fayı üzerinde. Tunceli-Pülümür’ün olduğu yerde aşağı yukarı 7.4 büyüklüğünde deprem olabilir. Burada en son deprem 1784’te. Dolayısıyla epey zaman geçti. Erzincan depremi buraya muhtemelen enerji de transfer etmiş olabilir. Bu Doğu Anadolu fayındaki hareketler de belli ölçüde burayı biraz etkilemiş olabilir. Endişe ettiğimiz yerlerden biri bu.“