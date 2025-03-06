Naci Görür Kayseri'yi uyardı: Zemini çürük

Yer bilimci Profesör Naci Görür, “Kayseri faylı bir bölge, zemini çürük bir bölge” dedi.

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Görür, Kayseri’de ‘Güvenli Bir Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler’ programında konuştu.

Kayseri’yi tehdit eden fay sistemlerine dair bilgi veren Görür, kentin civarında canlı ve aktif fayların bulunduğunu, gelecekte deprem üreteceğini söyledi.

‘Kayseri bir fay sisteminin üzerinde oturuyor’

Görür, şu bilgileri paylaştı:

“Kayseri Orta Anadolu’nun en büyük fay sistemlerinden biri Ecemiş fayı üzerinde, o fayın tam kucağında oturuyor. Öyle yakınında veya biraz uzakta değil, kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek. Boyu, posu ve özelliği itibarıyla 7’nin üzerinde bir deprem üretir.

Zaman olarak hiçbir şey demiyorum. Ne zaman olursa benim insanım önemli. Kayseri bir fay düzleminin, sisteminin üzerinde oturuyor. Demek ki Kayseri bir deprem kenti. Ne zaman bir deprem olur? Allah bilir.

Ne zaman fayların deprem üreteceğini fayın tekerrür periyodu bilir. Fayın tekerrür periyodu da fayın etrafındaki blokların hareket hızı o tekerrür periyodunu belirler. Eğer fayın kenarındaki plakalar, levhalar hızlı hareket ediyorsa o fay hızlı bir şekilde enerji, stres biriktirir ve kısa sürede deprem oluşturur.”

‘Kayseri zemini çürük bir bölge’

“Kayseri fayın kucağında oturmuyor, olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Siz bunu düşünmeden yüksek katlı binalar yapıyorsunuz. Kayseri faylı bir bölge, zemini çürük bir bölge. Sen öyle deprem dirençli bir Kayseri yapacaksın ki bilime ve teknolojiye göre oradan aldığın verilere göre yapman lazım.”