Naci Görür ve Celal Şengör'lü beton reklamı: 'Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım'

Kayseri’de yer bilimci profesörler Naci Görür ve Celal Şengör’ün fotoğraflarıyla beton reklamı yapıldı. Görür “Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım” dedi.
Görür’ün X’teki paylaşımına göre reklamı bir beton firmasının kendine ait olmayan sözlerle verdi. Panoda ayrıca Şengör’ün de fotoğrafı var.
Görür’ün açıklaması şöyle:
Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım, sevgiyle.”