Naci Görür ve Celal Şengör'lü beton reklamı: 'Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım'

Kayseri’de yer bilimci profesörler Naci Görür ve Celal Şengör’ün fotoğraflarıyla beton reklamı yapıldı. Görür “Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım” dedi.

Fotoğraf: Naci Görür / X

Görür’ün X’teki paylaşımına göre reklamı bir beton firmasının kendine ait olmayan sözlerle verdi. Panoda ayrıca Şengör’ün de fotoğrafı var.

Görür’ün açıklaması şöyle:

Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım, sevgiyle.”