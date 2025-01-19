Naci Görür'den Erzincan uyarısı: Deprem üretmeye gebe

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan ve Karlıova arasındaki Yedisu Fayı için “Deprem tekerrür etme periyodu doldu” dedi.

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Sözcü Tv‘de Başka Bir Söz adlı programa katılan Görür’ün bölgeyle ilgili açıklaması şöyle:

* Bilim insanlarında deprem dirençlilik öne çıktı. Türkiye’de ben de başka yer bilimci arkadaşlarımız da Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu Fayı’nın o bölgede deprem üreteceğinden çok ciddi endişe ediyoruz. Kehanete falan lüzum yok.

* Yedisu Fayı’nda deprem tekerrür etme periyodu doldu. 250 senede bir üretiyor. En son deprem 1790’lardan bugünlere geldik. Deprem üretmeye gebe burası.

* 1939 Erzincan depremi olduğu zaman bu kesim kırılmamış. Kırılmaya hazır, daha tehlikeli hale geldi.

* 6 Şubat depremleri de o bölgeye enerji transfer etti. Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali fazla. İhtimali fazla olan yeri insanıma ben anlatmak zorundayım.

* Senelerce Maraş’a, Malatya’ya, Hatay’a dikkat edin diye bağırdık, deprem geliyor diye. Bütün orada yaşayan insanlar bilirler. Hiç kimse bunu dikkate almadı. Akla gelen her devlet yetkilisine bu raporları yazdık. Biz bilim dünyası olarak ne yapalım?