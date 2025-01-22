Naci Görür: Marmara ve Kuzey Ege stres biriktiriyor

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Edremit Körfezi’nde dün meydana gelen depreme ilişkin “Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege genelde stres biriktiriyor” dedi.

AFAD Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 23:38 sularında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Kandilli Rasathanesi’yse depremin büyüklüğünü 5,3 olarak açıklamıştı.

Naci Görür, X’teki açıklamasında şöyle konuştu:

“Edremit Körfezi’nde, Ege Denizi’nde, Edremit Fay Zonu’nda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege genelde stres biriktiriyor.”