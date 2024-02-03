Naci Görür Hakkari’deki depreme dikkat çekti: Gözardı edilmemeli

Yer bilimci Prof.Dr.Naci Görür, Hakkari’de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ‘gözardı edilmemesi gerektiğini’ söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı bilgiye göre saat 06.09’da merkez üssü Yüksekova olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Görür’ün X hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Deprem Bitlis-Zagros Bindirme kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus gözardı edilmemelidir.”