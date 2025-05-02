Müzisyen Jill Sobule yangında hayatını kaybetti

‘I Kissed a Girl (Bir Kızı Öptüm)‘ şarkısıyla tanınan ABD’li müzisyen Jill Sobule evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Jill Sobule

Star Tribune’ün haberine göre Woodbury banliyösündeki polis, yangının nedenini araştırıyor.

İlk açık eşcinsel temalı şarkı olan ‘I Kissed a Girl‘, Billboard Top 20 listesine girmişti.

66 yaşındaki Sobule cuma Denver’da otobiyografik müzikalden şarkılar sergilemek için sahne alacaktı. Ancak vefatı nedeniyle anısına ücretsiz bir buluşma düzenlenecek.

Kendi adını taşıyan ve ‘Supermodel‘ ile ‘I Kissed a Girl’ şarkılarının yer aldığı albümle tanınan Sobule, otuz yıllık kariyerinde idam cezası, anoreksiya ve LGBTQ+ haklarını eserlerine taşıdı.

Şarkıcı daha sonra albüm çıkarmak için kitle fonlamasının kullanılmasında öncü oldu.

Ayrıca ABD’li televizyon Nickelodeon’ın ‘Unfabulous’ adlı gençlik komedisinin teması dahil tiyatro ve televizyon şovları için müzikler yazdı.

‘O çok özeldi’

Ünlü isimler, Sobule’u şu paylaşımlarla andı:

İngiliz müzisyen Lloyd Cole: Bir şey paylaşmak için fazla hissizleştim. Onu (Jill Sobule) çok sevdik. O da bizi sevdi.

ABD’li oyuncu Carrie Coon: Jill Sobule çok özeldi. Yürek parçalayıcı bir haber.

Müzik yazarı Eric Alper: Mizah ve dürüstlükle yolu açtı. Billboard Top 20’ye giren ilk açık eşcinsel sanatçı olarak ‘I Kissed a Girl’ ve ‘Supermodel’ gibi şarkıları film müziklerini değiştirdi.