Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde görevli tuğamiral Altunbulak emekli oldu

Tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak TSK’dan ayrıldı. Altunbulak’ın emeklilik gerekçesi olarak ailevi nedenleri gösterdiği belirtildi.

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan tahıl krizine İstanbul’da varılan anlaşmayla çözüm bulunmuştu. Sonrasındaysa geçişleri koordine etmek için İstanbul’da Müşterek Koordinasyon Merkezi açılmıştı.

Merkez, 27 Temmuz’da faaliyetine başlamıştı. Merkezin koordinatörlüğüne de Tuğamiral Özcan Altunbulak getirilmişti.

Ancak NTV’nin haberine göre 5 Ağustos’taki Yüksek Askeri Şura ve ardından gerçekleştirilen atama kararlarından sonra Tuğamiral Altunbulak sürpriz bir şekilde emekliliğini istedi.

Altunbulak’ın emeklilik gerekçesi olarak ailevi nedenleri gösterdiği öğrenildi.