Mustafa Yalçıner: Şapkadan tavşan mavşan çıkmayacak

Bir diğer ihtimali olmayan şeyse, Erdoğan’ın öngörüldüğü gibi, son dakikada şapkadan bir tavşan çıkarmasıdır. Şapkadan çıkacak tavşan kalmamıştır.

Seçimden sonra evlere gelecek doğal gaz faturalarında “0” yazacağını açıkladı en son Erdoğan. Yani yurttaşlar bir aylık doğal gaz faturasını ödemeyecek. Olağan koşullarda işlevsel olabilecek bu vaadin, seçime 20 küsur gün kala yapılması kaç kişiyi etkiler ya da kandırır? Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu’nun ardından Erdoğan da depremzedelere yeni evlerini bedelsiz teslim edeceğini söylese inandırıcı olur mu? 20 yılı geçti, aklın neredeydi derler adama! Nitekim asgari ücretin yüzde 50 artırılması da kimsenin oyunu Erdoğan lehine değiştirmesine neden olmadı. Her şey bir yana, iki aya kalmadı, enflasyon ezdi geçti asgari ücretteki artışı.

Dolayısıyla tavşan mavşan çıkmayacak Erdoğan’ın şapkasından!

Mustafa Yalçıner’in yazısı