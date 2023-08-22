Mustafa Yalçıner: Herhalde genel başkanlık için yeterli delege oyuna ulaşamayacağını görmüş olmalı ki bir adım geriye attı

İmamoğlu’nun İstanbul’a “mühürlü” olduğunu söyleyip gelecek marttaki yerel seçimlerde İBB’ye yeniden adaylık niyetinde olduğunu açıklamasıyla CHP’de “değişim” çekişmesi yeni bir aşamaya ulaştı.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu’nu istifaya ya da CHP Kurultay’ında bir kez daha aday olmamaya ve yerini kendisine bırakmaya zorluyordu. Ancak herhalde CHP Genel Başkanlığı için yeterli delege oyuna ulaşamayacağını görmüş olmalı ki bir adım geriye attı. Aslında bu, düzen siyaseti ekseninden bakıldığında ileriye atılmış adımdı. İmamoğlu eğer yeniden aday olmazsa, İstanbul Belediyesini AKP’ye sunmuş olacağı suçlamasıyla sıkıştırılıyordu. Adaylığa aday olarak suçlamayı püskürtmüş ve bir adım öne geçmiş oldu.

Ancak bu ve benzeri görüşlerle tutumlar halkın sırtından yapılan hesaplamaların ürünü ve tümü hem halkı hem de artık halkı nefes alamaz duruma getiren dertleriyle çözümleri için mücadeleyi dışlıyor.

Mustafa Yalçıner’in yazısı