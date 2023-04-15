Mustafa Karaalioğlu: Türkiye’nin havlu attığının ilanı

Tam bugünlerde Türkiye’de olması düşünülen, planlanan ve vaadedilen kişi başı gelir 25 bin Dolar’dı.

Şimdi ülkenin önünde yeni bir hedef var. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesini açıkladığı konuşmada, “Kişi başına düşen milli gelirimizi 3 bin 600 dolardan 10 bin 600 dolara yükselttiğimiz gibi, önümüzdeki dönem önce 16 bin dolara, ardından daha yükseğe ulaştıracağız” dedi. Önce bir düzeltme…

Erdoğan kendisine haksızlık ediyor. Kişi başı gelirimiz 10 bin 600 Dolar’a değil 12 bin 500 Dolar’a kadar yükselmişti. 2013’te öyleydi mesela. Birbiri ardına yanlış ve hayalci politikalar nedeniyle o rakamın altına indi ve AK Parti döneminde bir daha 12 bin 500 Dolar yakalanamadı. Bir de bize haksızlık ediyor çünkü bugün kişi başı gelir 10 bin 600 değil, 9 bin dolar civarındadır.

Buna hedef denmez… 16 bin Dolar hedefi kötü gidişin kaçınılmaz sonucudur ve bu yönüyle Türkiye’nin havlu attığının ilanıdır. Kendi halinde bırakılan, çok iddia yüklenmeyen bir ekonomi bile zaten şimdi 17-18 bin Dolar’ı bulacaktı. Yıkıcı hamleler yapılmazsa, israf ve yanlış yatırımlarla dengeler bozulmazsa, gerçekle barışık yaşanırsa Türkiye parmaklarını 25 bin Dolar hedefine değdirebilir.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı