Mustafa Karaalioğlu: Tahran’da derdimizi kimseye anlatamadık

Denklemin ikincil aktörü olan İran artık ana gruba girdi. Buna neden gerek duyuldu acaba? Öte yandan, Türkiye harekat konusunda sözgelimi ABD’yle bir daha müzakere edecek olursa masaya Tahran’dan iki ülkeyi de ikna edemeden dönmenin yüküyle oturacaktır. Harekat için acelemiz hesaba katılırsa Tahran Zirvesi tempomuzu düşürmüştür. Çok yakın olduğumuz Rusya’yı bir kez daha ikna edemedik ve harekat dosyasında ilk kez bu düzeyde masaya oturduğumuz İran’ın da aklını çelemedik. Genel olarak da hem Doğu’ya hem Batı’ya, hem Rusya’ya hem de ABD’ye derdimizi anlatamadık.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı