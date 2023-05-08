Mustafa Karaalioğlu: Sorumlusu kim?

Beka tehlikesi nedir demeden, bir ülkede böyle bir mesele varsa sorumlusunun kim olduğuna cevap bulmak gerekir. Varsayalım beka meselesi var ve ülkenin yarınından endişeliyiz. Yakın zamana kadar böyle bir iddia yoktu; şimdi bizi kim beka tehlikesine düşürdü acaba?

Dış güçler, karanlık odaklar, lobiler, süper güçler, dünyayı yönete beş aile ve elbette onların yerli işbirlikçileri köşe başlarını tutmuşsa… Senelerdir ellerinden geleni yapıyorlarsa… Tam ayağa kalkacakken sanayimizi baltalıyorlarsa… Tam parayı bulacakken dövizi artırıyorlarsa… Tam kalkınacakken bir yolunu bulup şalteri indiriyorlarsa… Tam bilimde, sanatta ilerleyecekken eğitimi kültürü baltalıyorlarsa… Tam zengin ve güçlü ülke olmak üzereyken bir gece ansızın soğanın patatesin, ekmeğin fiyatını artırıyorlarsa… Tam dünyaya hükmedecekken acayip oyunlar kurarak bizi aciz düşürüyorlarsa…

Peki, biz dünya gücü olma hesabı yaparken kendimizi birdenbire beka tehlikesiyle ve yarınımızdan emin olmayacak halde buluyorsak sorumlusu kimdir?

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı