Mustafa Karaalioğlu: Paranın yine dövize yönelmesi en güçlü ihtimal

Asıl problem ise şu… Kur Korumalı Mevduat sistemiyle Türk lirası mı döviz mi özendiriliyor? Nihai teminatı döviz kuru olan Türk lirası tasarruf sistemi gerçekte hangi paraya ilgiyi artırmış olur? Bu soruyu cevaplamak için başka soru soralım… KKM kesildiği gün, Hazine garantisi de kesileceği için Türk lirası mevduata sahip olanlar gelecek garantisi için hangi parada kalmayı tercih ederler? Teminatı kur olan bir uygulama bitiğinde paranın yine dövize yönelmesi en güçlü ihtimaldir. Ekonomi yönetimi kuru -yine çok yüksek olmakla birlikte- 15 TL’nin altında tutmayı başardı ama bunu sürdürebilmek için kendisini enstrümansız bıraktı. Ekonomi yönetimi TL tabelasını kontrol edebilmek için dolar ve euroya benzersiz bir cazibe bahşetti.
Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı