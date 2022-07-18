Mustafa Karaalioğlu: O kadar ülke arasında asbesti kabul eden sadece biz çıkmışız

Meselenin çevre ve sağlık açısından vahametini tartışmaya gerek yoktur. Kendisine, halkına, denizine, çevresine saygısı olan hiçbir ülke böyle bir işleme ev sahipliği yapmaz, yapamaz. Bırakın böyle bir işi yapmayı, çoğu asbest ve benzeri zararlı maddeleri hayatlarından çıkardı… Geminin yol üzerinde uğrayacak liman bulamadan, kıtalar aşarak buraya gelecek olması da bunu gösteriyor zaten. Bazıları teklifi reddetmiş, o kadar ülke arasında asbesti kabul eden sadece biz çıkmışız. Ekonomik krizde olmak bile bu ev sahipliğini açıklamaya yetmez.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı