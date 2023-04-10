Mustafa Karaalioğlu: Millet ittifakı, listeleri seçim galibiyetine göre dizayn etmiş

Erdoğan kendisinin kazanacağı ve kaybedeceği senaryoları ince çalışmış görünüyor. Verimli verimsiz, başarılı başarısız bütün bakanları aynı kefeye koyup, muhtemel seçim galibiyetinde dahi icranın dışında bırakmayı göze alacak kadar sıkı bir tedbir AK Parti’de daha önce hiç görülmemişti. Unutmayalım ki mevcut isimlerin birçoğu önceki Meclis’e vekil olarak girip istifa ettirilerek bakan yapılmıştı. Şimdi ise tam tersi oluyor.

Şu halde yeni dönem Meclis hesaplarında ortak bir Cumhur İttifakı vizyonundan söz edemeyiz. Hâlâ çok güçlü iki ortak oldukları şüphe götürmez ama AK Parti ve MHP’nin ayrı ayrı hesap ve kaygıları da ortadadır. O kadar ki iki parti Meclis’e ittifakın hiçbir avantajını kullanmadan giriyor! Bu konuda özel bir kanun çıkarmalarına rağmen…

CHP ve genel olarak Millet İttifakı ise milletvekili listelerini net bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimi galibiyeti hedefine göre dizayn etmiş görüyor.

Genel olarak CHP ve İYİ Parti önemli isimlerinin bir bölümünü Meclis’e göndermeyi planlarken, bir bölümünü de Cumhurbaşkanlığı’nı kazanma senaryosuna göre icra için rezervde tuttu. Birçok önemli isim de bizzat bu ihtimale istinaden aday olmadı. Bu durum DEVA, Gelecek, Saadet ve DP adaylarında da görülmektedir. Adaylarını CHP listesinden gösteren bu dört parti de icrada görev alabilecek bazı önemli isimlerini ve ağır toplarını dışarıda tuttu.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı