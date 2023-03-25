Mustafa Karaalioğlu: Kılıçdaroğlu’na Kürtleri dışlamadığı için hakaret yağdırılıyor

Birbirinden önemli, yıkıcı ve derin problemlere rağmen, 14 Mayıs seçimlerinde HDP’nin hala en önemli polemik konusu olması garip ve ülke için talihsizliktir.

Ne olmuş? Kemal Kılıçdaroğlu, sadece birkaç hafta önce AK Parti’nin iki kez ziyaret ettiği HDP’yi ziyaret etmiş. AK Parti’nin 2019 yerel seçimlerinde açık açık destek istediği, İmralı’dan Öcalan mektubu getirtip TRT’de okuttuğu, Irak’tan iadesini talep ettiği kardeş Öcalan’a yine TRT’de “iktidara oy verin” konuşmaları yaptırırken, Kılıçdaroğlu HDP’den sembolik bir destek istemiş.

Başka? HDP ile, Kandil’le ve Kürt meselesinin bir zamanlar “sakıncalı” bütün unsur ve aktörleriyle her türlü teması kurmuş bir iktidar, kendi yaptığını memleket adına faydalı görüyor da Türkiye’yi barıştırmak iddiasıyla aday olan Kılıçdaroğlu’na Kürtleri dışlamadığı için, ülkenin üçüncü büyük partisini adam yerine koyduğu için olmadık hakaretler yağdırılıyor.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı