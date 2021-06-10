Mustafa Karaalioğlu: En ağır tahribatı susanlar, susarak kurtulmayı umanlar yaşar

Bu ülkede Susurluk oldu, faili meçhuller oldu, rüşvet, iltimas zinciri kuruldu, siyaset-mafya-bürokrasi kol kola yürüdü ama böylesi görülmedi.

Hiçbir zaman iktidarlar olayları örtmeye çalışmadı, asla sessiz kalınmadı, siyaset başını kuma gömerek fırtınanın dinmesini beklemedi. Hiçbirisi vatan-millet-sakarya edebiyatıyla vakit geçirmeye çalışmadı.

Kaçmak, konuşmamak, geçiştirmeye çalışmak işe yaramaz. Siyasi tarih tecrübesiyle sabittir. En ağır tahribatı susanlar, susarak kurtulmayı umanlar yaşar.

Siyasetin tek sermayesi itibardır ve bir kere eksilince iadesi yoktur.

Dedik ya tecrübeyle sabit; bu gündem bitmez, kafayı eğip beklemekle bu fırtına geçmez. Ortada bu kadar soru varken başka gündem de imdada yetişmez…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı