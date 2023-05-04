Mustafa Karaalioğlu: Bitirdik dediğimiz PKK’yı ülkenin kaderini elinde tutuyormuş gibi konuşmak

Türkiye gibi başka birçok şey konuşabilecek ve buna da ihtilacı olan bir ülkede seçim kampanyalarının gelip PKK, Kandil, İmralı, Öcalan vesairelere dayanması garip değil mi? Topyekûn muhalefetin PKK destekçisi olarak yaftalanması terör örgütüne tarihinde görmediği bir reklam imkanı sağlamıyor mu?

“Bitirdik, yok ettik, kaynaklarını kuruttuk” diye övündüğümüz PKK’yı sanki ülkenin kaderini elinde tutuyormuş gibi sabah akşam konuşmak, toplumun gözünde asla hak etmediği bir önemli unsur gibi sunacak kadar önemsemek terörle mücadele açısından da yanlış değil mi? Bir terör örgütüne bu kadar “siyasal önem” atfetmek en büyük siyasi hata değil mi? Senelerce, “Adını dahi anmayalım, reklamı olmasın” dedikten sonra adını, mekanını, adamlarını, sembollerini tekrar tekrar sayıp durmak neyin nesidir?