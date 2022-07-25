Mustafa Karaalioğlu: 20 yılda neye göre, kime göre büyüdük?

20 yılda çok önemli şeyler yapıldı şüphesiz. Ama neye göre, kime göre? Bizimle aynı ligdeki ülkelerle kıyaslandığında yaptıklarımız ne kadar önemli şeyler? Mesela, biz büyürken başkaları ne kadar büyüdü bilen var mı?

AK Parti’nin 20 yılda Türkiye’yi yılda büyüttüğü, geliştirdiği ve daha güçlü bir ülke yaptığı kanaatine bakalım. Evet, 2002 yılında AK Parti işbaşına geldiğinde kişi başına düşen milli gelir 3 bin 600 Dolar’dı, bugün ise 9 bin Dolar seviyesinde. Üç kata yakın artış var. Bunun bir başarı olmadığını kim söyleyebilir? Yine rakamlar söylüyor ne yazık ki. Dünyadaki rakamlar. Çünkü, 2002’de Türkiye kişi başına gelir sıralamasında dünyada 73. sıradaydı bugün ise 78. sıraya geriledi. Kime göre neye göre başarı!

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı