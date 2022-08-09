Mustafa Balbay: Türkiye hiçbir teknolojik kazanım elde edemeyecek

Aradan yine yıllar geçti. AKP iktidarı Rusya ile yürümeye karar verdi. 2015’te temel atıldı. 20 milyar dolara malolacak nükleer santralde bugün 25 bine yakın işçi çalışıyor. Hedef 2023’te üretimin başlaması.

Akkuyu son günlerde değişik nedenlerle tartışma konusu. Bunlar yıllardır bilinen ama gündeme fazla gelmeyen konulardı. Her şeyden önce santral yüzde 100 Ruslara ait. Bunun anlamlarından biri şu:

Türkiye bu santral aracılığıyla hiçbir teknolojik kazanım elde edemeyecek. Alım garantisi, bunun fiyatı ayrı konu. Santralın inşasında Türk firması da vardı. Bu firma yapımı üstlenen Rus devlet şirketi Rosatom’un kararıyla geçtiğimiz günlerde devre dışı bırakıldı. Gerekçe, böylesine önemli bir tesis inşasında hatalar yapması!

Doğruysa da vahim değilse de!

Akkuyu sanki ak bir kuyu haline gelmeye başladı. Bakalım Erdoğan bugün konuyu aydınlatacak mı?

Mustafa Balbay’ın yazısı