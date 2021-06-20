Mustafa Balbay: Türkiye 1’den büyüktür!

ABD – NATO’nun kapsama alanı dışında oluşacak tüm güçleri kontrol altına almak için yeni bir hamle!

Bunun da hedefi açık:

Rusya ve Çin.

Bu iki ülkenin arasında da Orta Asya var.

Orta Asya’nın en yumuşak karnı Afganistan.

Erdoğan’ın ABD’nin çekilmesinden sonra Afganistan’da güvenliği sağlayabilecek tek gücün Türkiye olduğunu söylemesi işte bu bakımdan büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin Afganistan’da ABD’den görev devralıyor havası pek çok bakımdan tehlikeli.

Her şeyden önce bu ülke içindeki Türklerin de Taliban tarafından hedef haline getirilme tehlikesi var.

Şahsım rejimi ile birlikte yurtdışına asker gönderilmesinde Meclis’in devre dışı kalması söz konusu.

Biden o yüzden, ‘Erdoğan’la çalışılabilir’ diyor.

Önümüzdeki dönemin değişmeyecek başlıklarından biri şu olacak:

Türkiye 1’den büyüktür!

Mustafa Balbay’ın yazısı