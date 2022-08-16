Mustafa Balbay: Suriye’de sil baştan…

10 Ağustos günü bu köşenin başlığı şuydu: Suriye’de aklın yoluna doğru mu?

Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta Putin’le gerçekleştirdiği Soçi zirvesi sonrasında yaptığı açıklamalar bizde bu izlenimi yaratmıştı. Erdoğan, Putin’in “Suriye’de sorunların çözümü için Şam’la işbirliği şart” söylemini doğrudan kendisi dile getirdikten sonra güvenlik örgütleri aracılığıyla zaten diyaloğun olduğunu ilan etti.

Ortadoğu’nun geleneğidir, en kanlı bıçaklı olduğunuz dönemde bile istihbarat örgütleri arasında pazarlık vardır. Ancak bu açıklanmaz. Erdoğan’ın ilanı, diyaloğun devamının geleceğini gösteriyordu. Biz de 10 Ağustos’ta bunu kaleme almıştık.

Mustafa Balbay’ın yazısı