Mustafa Balbay: Siyasi müdahaleye laf edemeyen hakeme laf ediyor

Benzetmede hata olmaz: Eşeğini dövemeyen semerini döver! Herkesin gücü hakemlere yetiyor. Futbolun giderek siyasallaşması, hakemleri daha fazla arenanın ortasına itiyor.

Herkes hıncını hakemden çıkarıyor.

Yenilen suçu hakeme yüklüyor.

Siyasi müdahaleye laf edemeyen hakeme laf ediyor.

Futbol programlarında bile doğallıkla şöyle bir “geçiş” yapılıyor:

-Şimdi hakem hatalarına gelelim!

Daha önce hakemlik yapmış futbol tanrıları bile tartışmalı pozisyonu 4-5 kez izledikten sonra karar verip hakemi sahaya yatırıyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı