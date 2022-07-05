Mustafa Balbay: Saray da Meclis’te çoğunluğu kaybetme olasılığını göz ardı etmiyor

Önümüzdeki seçimde Meclis yelpazesi değişecek!

Bunu iktidar kanadındaki milletvekillerinin de gördüğünü görüyoruz!

Seçmen ilk faturayı ne olursa olsun Meclis’e kesecek. 7 Haziran 2015 seçimlerindeki tablodan daha ileri bir durum ortaya çıkabilir. İktidar kanadında böyle bir tabloya karşı yapılan en “iyimser” yorum şu:

– Meclis’te azınlığa düşsek bile Reis yolunu, yöntemini bulup seçilir. Seçildikten sonra da Meclis aritmetiğinin lehine dönmesini sağlayabilir!

Yine Ankara kulislerine göre, Saray da Meclis’te çoğunluğu kaybetme olasılığını göz ardı etmiyor. Tıpkı Saray vekillerinin düşündüğü gibi “aşılabilir” görüyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı