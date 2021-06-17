Mustafa Balbay: Oykırım mı soykırım mı?

Erdoğan ‘şahsım’la baş başa!
Oyları düşüyor.
Ekonomiden dış politikaya işler istediği gibi gitmiyor.
İkilemi şu:
Oykırım mı soykırım mı?
Biz ‘ikilem’ dedik ama elbette Erdoğan açısından öncelik belli.
Oykırımı durdurmak için üç yolu var:
Bir dış başarı elde etmeli, ekonomi iyiye gidiyor havası vermeli, kendisi dışında hiçbir seçenek olmamasını sağlamalı!
Bunlar olmazsa?
Akla ister istemez, bir zamanlar Erdoğan-ABD ilişkilerinin hat tamirini üstlenen Cüneyd Zapsu geliyor:
Deliğe süpüreceğinize kullanın!
Ne var ki Erdoğan’ın gündemi başka!