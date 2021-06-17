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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Oykırım mı soykırım mı?

Erdoğan ‘şahsım’la baş başa!  

Oyları düşüyor.


Ekonomiden dış politikaya işler istediği gibi gitmiyor. 

İkilemi şu:

Oykırım mı soykırım mı?

Biz ‘ikilem’ dedik ama elbette Erdoğan açısından öncelik belli. 

Oykırımı durdurmak için üç yolu var:

Bir dış başarı elde etmeli, ekonomi iyiye gidiyor havası vermeli, kendisi dışında hiçbir seçenek olmamasını sağlamalı!

Bunlar olmazsa?

Akla ister istemez, bir zamanlar Erdoğan-ABD ilişkilerinin hat tamirini üstlenen Cüneyd Zapsu geliyor:

Deliğe süpüreceğinize kullanın!

Ne var ki Erdoğan’ın gündemi başka!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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