Mustafa Balbay: Nimetler salkım salkım, Sana çöpü düştü, ey halkım!

Zenginden alıp fakire vermek, yaşama geçmese bile hedef olarak iktidarların kullandığı bir söylemdi. Bunu tam tersine çevirdin, fakirden alıp zengine veriyorsun. Sonra o zenginlerle nasıl bir paylaşım yapıyorsun? Belli değil ama rivayet muhtelif.

Nimetler salkım salkım…

Sana çöpü düştü, ey halkım! (…)

Dünya beşten büyük ama senden büyük değil!

Sana dar gelmeyecek sarayı kimler yapsın?

Gökkubbe senin desek, sığmazsın! (…)

Senin gibisi gelmedi!

Hiç gitmeyecek gibi iktidar sürüyorsun…

Bunun da bir sonu var, sen de biliyorsun!

Mustafa Balbay’ın yazısı