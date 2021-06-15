Mustafa Balbay: Kılıçdaroğlu’nun ‘çekilin’ çağrısı toplumsal bir isteme dönüşür mü?

Gözü doymayan bir anlayışla karşı karşıyayız…

İktidarda kalmak için akla gelen gelmeyen her şeyi göze alan bir anlayışla karşı karşıyayız…

Toplumu birleştirmekten değil, ayrıştırıp taraftarlarının ‘karşıya saldırmasından’ güç alan bir anlayışla karşı karşıyayız…

Türkiye’nin çıkarlarıyla partisinin çıkarları çelişince gözünü kırpmadan, ‘önce ben’ diyen bir anlayışla karşı karşıyayız…

İktidarlar, kötü yönetimin, güç zehirlenmesinin getirdiği olumsuzlukları görmezden gelip hiç gitmemenin yollarını aramaya başladığında da muhalefet, meşruiyetin dışına çıkmadan mücadele etmenin yöntemlerini aradı.

Kılıçdaroğlu’nun ‘çekilin’ çağrısı toplumsal bir isteme dönüşür mü?

Dönüşebilir…

Toplumda bu yöne giden bir enerji birikiyor.

Milletle ve meşruiyetle yürümek…

Bütün mesele milletin özlemine tercüman olmak.

Mustafa Balbay’ın yazısı