Mustafa Balbay: Kılıçdaroğlu zorlu bir misyonu üstlendi

Kılıçdaroğlu taşınması zorlu ve onurlu bir misyonu üstüne aldı: Umut… Olur mu olmaz mı? İki seferdir başka aday gösterdi, yine aynı yolu mu izler? Çok seviyoruz ama oy verirler mi?

Dürüst ama kazanır mı? Bütün bu sorular geride kaldı.

Kılıçdaroğlu, başta 6 parti olmak üzere geniş bir yelpazenin adayı. 6’lı masa dışında başka 6’lı masalar da oluşturabilecek bir birleştiricilik gücüne ulaştı. Siyasi tarihimizdeki “bir bilen”, “bir bölen” gibi söylemlerden yola çıkarak benzetmek gerekirse şu tanım yakışıyor: Bir birleştiren!

Özellikle 2017’den bu yana yaşanan süreç Kılıçdaroğlu’nu bu unvanın ortasına oturttu. CHP’nin sağına yönelik bu özelliğini, soluna yönelik de kullanacağı anlaşılıyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı