Mustafa Balbay: Katar’a tank veren BAE’ye Aselsan’ı niye vermesin

Saray’ın amacı BAE’den sıcak para almak, onunla ekonominin düzlüğe çıkmakta olduğu havasını vermekti. Şöyle 1 milyar dolar tak diye gelse, iyiydi. Ancak BAE, sıcak para getirmeyi değil, varlıklardan kelepir ne bulursa almayı yeğledi. Saray bu konuda bastırdı ama olmadı.

Şimdi BAE, Türkiye’deki uluslararası alanda da ağırlığı olan hangi yatırıma konabilir, ona bakacak. (…)

Gelinen nokta şu şekilde maddelere dökülebilir:

1- Türkiye’ye Merkez Bankası aracılığıyla sıcak para vermeyecekler. Varlıklar masaya konulacak, seçecekler. Katar’a tank veren, BAE’ye Aselsan’ı niye vermesin!

2- Katar’la yapılan işbirliğinin benzeri BAE ile devam edecek.

Mustafa Balbay’ın yazısı