Mustafa Balbay: Katar’a rüşvet ayıbı

Avrupa’nın gündeminde Katar bağlantılı rüşvet iddiaları var. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Eva Kaili ile başlayan operasyon genişliyor.

Dört gündür parça parça gelen haberlere göre olayın ana hatları şöyle:

– Katar yönetimi AP’de ülkesi için olumsuz karar çıkmamasını sağlamak üzere lobi faaliyetleri yürüttü.

– Tamamen yasal görünümlü bu faaliyetlerin devamında kararları etkilemek için rüşvet ve benzer usulsüzlüklere girildi.

– Bu amaçla Yunan Başkan Yardımcısı Kaili özel şirket de kurdu.

– Rüşvetin şu ana dek saptanabilen miktarı 1 milyon Avro civarında.

Olayın özeti böyle…

Mustafa Balbay’ın yazısı