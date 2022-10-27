Mustafa Balbay: İYİ Parti sağın yeni toplanma yeri mi?

İYİ Parti iki kaynaktan doğdu:

1- MHP içindeki tartışmalar.

2- 16 Nisan 2017 referandumundaki arayışlar.

Referandumdan iki ay sonra kuruldu. Mayanın tuttuğu anlaşılınca ertesi yıl AKP-MHP’nin planladığı seçim takvimiyle sandık dışına itilmeye çalışıldı. 15 CHP milletvekilinin demokrasiyi bağrına basmasıyla bu plan çökertildi. Meral Akşener’in genel başkanlığında Meclis’te yeni bir denge kuruldu.

Bu denge 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın başarısını getirdi.

Akşener’in deneyimle enerjiyi birleştiren liderliği, İYİ Parti’yi merkez sağın toplanma yeri olarak öne çıkarıyor.

Önümüzdeki seçimler 2017 yılından bu yana süregelen CHP ile İYİ Parti arasındaki hedef ortaklığının yeni bir dönemeci olacak. 2 parti 6’ya çıktı. 6’lı masa olarak siyasi tarihimizde şimdiden yerini aldı.

Mustafa Balbay’ın yazısı